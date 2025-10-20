Monday, October 20, 2025

New Bollywood Movie list for November 2025: 10 Best Hindi Films

The November 2025 slate of Bollywood releases brings together an arresting mix of genres

Most-anticipated Bollywood Movies Debuting in November 2025. Photo: UNB
Update : 20 Oct 2025, 05:19 PM

Bollywood’s enduring charm lies in its ability to reinvent emotions, genres, and storytelling for every generation. The upcoming Hindi films in November 2025 showcase that magic – spanning sci-fi, horror, drama, romance, and comedy. The month welcomes newcomers and rising stars alongside crowd-favourite performers. Let’s dive into the 10 Bollywood movies shaping the cinematic excitement of November 2025.

10 Most-hyped Hindi Movies Lighting Up Bollywood This November

Haq / Courtroom Drama / November 7, 2025

Written by Reshu Nath, Haq explores debt, dignity, and strained relationships. Directed by Suparn Varma, produced by Baweja Studios, Insomnia Films, and Junglee Pictures, with music by Vishal Mishra. Stars Emraan Hashmi, Yami Gautam, Sheeba Chaddha, Aseem Hattangady, Danish Husain, and Vartika Singh.

Ikkis / Historical War / November 7, 2025

Sriram Raghavan directs and writes this biopic on Param Vir Chakra awardee Arun Khetrapal. Produced by Maddock Films, starring Agastya Nanda, Dharmendra, Jaideep Ahlawat, Shree Bishnoi, Sikandar Kher, and Ekavali Khanna.

Mano Ya Na Mano – Anything Is Possible / Sci-fi / November 7, 2025

A professor reveals he’s lived 14,000 years. Directed and written by Yogesh Pagare and Jerome Bixby, starring Hiten Tejwani, Shikha Malhotra, Rajiv Thakur, Nihar Thakkar, Pournima Navani, Hansi Shrivastava, and Sanjeev Srikar. Music by Siddharth Saha.

De De Pyaar De 2 / Romantic Comedy / November 14, 2025

Ashish Mehra, 52, tries to impress his 26-year-old girlfriend’s family. Directed by Anshul Sharma, written by Tarun Jain and Luv Ranjan. Stars Ajay Devgn, Rakul Preet Singh, R. Madhavan, Jaaved Jaaferi, Meezaan Jafri, and Gautami Kapoor.

Agra / Psychological Drama / November 14, 2025

Kanu Behl’s Agra, co-written with Atika Chohan, follows a call center worker’s mental decline amid family and isolation. Stars Priyanka Bose, Ruhani Sharma, Sonal Jha, Aanchal Goswami, Vibha Chibber, and Mohit Agarwal. Music by Karan Gour.

Kaal Trighori / Horror Thriller / November 14, 2025

A rare cosmic event awakens a dark force over three nights. Directed and written by Nitin N. Vaidya, starring Arbaaz Khan, Rituparna Sengupta, Aditya Srivastav, Mahesh Manjrekar, Rajesh Sharma, and Mugdha Godse. Music by Amar Mohile.

Mastiii 4 / Dark Comedy / November 21, 2025

Three bored husbands seek freedom with chaotic results. Directed by Milap Zaveri, starring Riteish Deshmukh, Aftab Shivdasani, Vivek Oberoi, Genelia Deshmukh, Tusshar Kapoor, and Arshad Warsi. Music by Meet Bros and Sanjeev Darshan.

120 Bahadur / Historical War / November 21, 2025

Set in the 1962 Sino-Indian War, depicting Rezang La’s defenders. Directed by Razneesh Ghai, starring Ankit Siwach, Farhan Akhtar, Raashi Khanna, and Vivan Bhatena. Narrated by Amitabh Bachchan, music by Amit Trivedi.

Gustaakh Ishq / Romantic Drama / November 21, 2025

Vibhu Puri’s film, co-written with Prasshant Jha, explores love and longing. Stars Avar Brar, Naseeruddin Shah, Fatima Sana Shaikh, Vijay Varma, Kamakshi Diwan, Sharib Hashmi, and Rohan Verma. Music by Vishal Bhardwaj.

Tere Ishk Mein / Action Romance / November 28, 2025

Directed by Aanand L. Rai, written by Neeraj Yadav and Himanshu Sharma, it follows Shankar and Mukti’s intense love in Benaras. Stars Dhanush, Kriti Sanon, Sushil Dahiya, and Maahir Mohiuddin. Music by A.R. Rahman.

Collectively, these titles mirror the evolving horizon of Indian cinema, bolder in form, deeper in storytelling.

