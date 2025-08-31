Sunday, August 31, 2025

Standard Bank holds 416th board meeting

Chairman of the board of directors Mohammed Abdul Aziz presided over the meeting

Update : 31 Aug 2025, 05:24 PM

The 416th board meeting of Shariah-based bank Standard Bank PLC was held on Sunday at the bank’s boardroom, head office, Dhaka.

Chairman of the board of directors Mohammed Abdul Aziz presided over the meeting.

It was attended by Vice Chairman AKM Abdul Alim, Directors Ashok Kumar Saha, SAM Hossain, Mohammed Shamsul Alam, Md Zahedul Hoque, Ferdous Ali Khan, Ashit Kumar Saha, Jhahedul Alam, and independent director Golam Hafiz Ahmed.

Md Habibur Rahman, managing director; Md Siddiqur Rahman, deputy managing director, and Md Mizanur Rahman, company secretary of the bank, were also present in the meeting.

