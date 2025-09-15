Monday, September 15, 2025

SBAC Bank holds 200th board meeting

SBAC Bank's vice chairman Anwar Hussain; directors Hafizur Rahman Babu, Mohammed Ayub, Mushfiqur Rahman, Mohammad Mahbubor, AKM Delwer Hussain, Maj. Gen. (Retd.) Shahedul Haque, Imrul Anwar, and Maj. (Retd) Abu Fateh Md Bashirur Rahman and others were also present

Update : 15 Sep 2025, 06:51 PM

Engr Md Moklesur Rahman, chairman of SBAC Bank PLC, celebrated its 200th board meeting on Monday at the bank’s head office by cutting a cake to mark the occasion.

SBAC Bank’s vice chairman Anwar Hussain; directors Hafizur Rahman Babu, Mohammed Ayub, Mushfiqur Rahman, Mohammad Mahbubor, AKM Delwer Hussain, Maj. Gen. (Retd.) Shahedul Haque, Imrul Anwar, and Maj. (Retd) Abu Fateh Md Bashirur Rahman; independent directors Professor Mohammad Moqbul Hossain Bhuiyan, Professor Md. Maksudur Rahman Sarker and Md Abu Saem; and bank’s managing director & CEO (CC) Md Rabiul Islam were also present on the occasion.

