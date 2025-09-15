SBAC Bank holds 200th board meeting

Engr Md Moklesur Rahman, chairman of SBAC Bank PLC, celebrated its 200th board meeting on Monday at the bank’s head office by cutting a cake to mark the occasion.
SBAC Bank’s vice chairman Anwar Hussain; directors Hafizur Rahman Babu, Mohammed Ayub, Mushfiqur Rahman, Mohammad Mahbubor, AKM Delwer Hussain, Maj. Gen. (Retd.) Shahedul Haque, Imrul Anwar, and Maj. (Retd) Abu Fateh Md Bashirur Rahman; independent directors Professor Mohammad Moqbul Hossain Bhuiyan, Professor Md. Maksudur Rahman Sarker and Md Abu Saem; and bank’s managing director & CEO (CC) Md Rabiul Islam were also present on the occasion.