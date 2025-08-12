Tuesday, August 12, 2025

Section

Tenure of National Consensus Commission extended

The Cabinet Division issued a related notification on Monday

The interim government has extended the tenure of the National Consensus Commission until September 15.

The Cabinet Division issued a notification on Monday.

The National Consensus Commission was formed on February 12 to review and adopt recommendations from various reform commissions.

The commission is chaired by Chief Adviser Professor Dr Muhammad Yunus, with Professor Dr Ali Riaz serving as co-chair.

Members include Local Government Reform Commission chief Abdul Muyeed Chowdhury, Police Reform Commission chief Safar Raj Hossain, Election System Reform Commission chief Dr Badiul Alam Majumdar, Judiciary Reform Commission member Justice Emdadul Haque, and Anti-Corruption Commission Reform Commission chief Dr Iftekharuzzaman.

 

